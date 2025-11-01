O Flamengo chegou em mais uma final de Libertadores depois de empatar com o Racing por 0 a 0 no El Cilindro. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Racing por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal. Nas redes sociais, os rivais apontaram um responsável pelo sucesso do Mengão na competição.

A vida do Flamengo na Libertadores não foi fácil. Depois de passar do Internacional com tranquilidade, o Rubro-Negro teve dificuldades contra Estudiantes e Racing, da Argentina. Nos dois confrontos, um nome foi unânime entre os torcedores: Augustin Rossi.

Nas redes sociais, os rivais apontaram um culpado pela chegada do Flamengo na final da Libertadores. Por incrível que pareça, não foi diferente dos rubro-negros. O nome de Rossi foi muito comentado por torcedores de outros times. Veja abaixo os comentários:

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025 Foto: Gilvan de Souza/CRF













Veja os comentários dos rivais após chegada do Flamengo na final da Libertadores

Rubro-Negro na grande decisão

O Flamengo está novamente na decisão da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (29), o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Racing, em Buenos Aires, e garantiu a classificação graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Com o resultado, o clube carioca volta a disputar a final do principal torneio sul-americano após duas temporadas de ausência.

A equipe do Flamengo chega à sua quarta final de Libertadores desde 2019 e sonha com o quarto título continental. A grande decisão será realizada no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

O adversário do Flamengo na Libertadores será o Palmeiras, que virou de maneira histórica o confronto contra a LDU. Depois de perder por 3 a 0, na ida, o Verdão fez 4 a 0 no Allianz Parque e garantiu uma final brasileira.