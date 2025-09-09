Saiba o histórico do valor de mercado dos reforços do Grêmio

O Grêmio anunciou, nas últimas semanas, dois reforços de impacto. Pelo menos os nomes são impossíveis de serem ignorados. Um deles que volta ao clube que o revelou, e ambos têm história na Seleção Brasileira. Arthur e Willian chegam a Porto Alegre (RS) para ajudar na tentativa de recuperação do Imortal na temporada. E a dupla já teve momentos e valor de mercado que justificam a esperança neles justificada.

Revelado no próprio Tricolor, Arthur disputou apenas um jogo como profissional em 2015 e outro em 2016. Mas em 2017 foram exatas 50 partidas. Foi personagem tão frequente quanto importante na temporada marcada pelo mais recente título da Copa Libertadores da América do clube. E foram mais 18 jogos no ano seguinte, até se transferir para o Barcelona (ESP).

A última avaliação do valor de mercado do volante no Grêmio foi em maio daquele 2018: € 30 milhões. Na sequência, em uma temporada e meia na Catalunha, ele foi se valorizando até chegar a € 70 milhões. Todos números de acordo com o site especializado Transfermarkt. Houve queda para € 56 milhões em abril de 2020 e, em outubro daquele ano, o meio-campista já estava na Juventus (ITA) quando foi avaliado em € 60 milhões.

Arthur voltou ao Grêmio emprestado pela equipe italiana, após cinco anos de diferentes níveis de utilização. Nas duas primeiras temporadas, somou 63 partidas. Em seguida, esteve emprestado para Liverpool (ING), Fiorentina (ITA) e Girona (ESP). Houve gradual decréscimo no valor ao longo do tempo e, em junho desse ano ele, hoje com 29 anos, está avaliado em € 5 milhões.

Revelado pelo Corinthians em 2006, o meia-atacante teve a primeira avaliação no Transfermarkt em agosto do ano seguinte, com 19 anos. Ele já estava no Shakthar Donetsk, da Ucrânia, quando o valor apontado foi de € 11 milhões. Isso já no ano seguinte.

Foram cinco anos na Ucrânia, e o ainda jovem apoiador chegou a ter avaliação de € 25 milhões em 2012. Ele tinha 24 anos na ocasião. Houve uma breve passagem pelo futebol russo, onde ganhou cinco milhões de Euro em valor de mercado e outros cinco milhões em setembro de 2013. Willian valia, assim, € 35 milhões na primeira avaliação no Chelsea (ING).

Na equipe de Londres, foram sete temporadas estáveis, mas com destaque nas três últimas. O valor de mercado do meia-atacante chegou a disparar de € 32 milhões, em maio de 2018, a € 50 milhões em agosto.

A partir dali, 30 anos e natural perda no valor de mercado nas passagens por Arsenal (ING), emprestado ao Corinthians, nos dois anos no Fulham (ING), no período recente no Olympiacos (GRE) e, mais recentemente, retorno ao Fulham. No Grêmio, agora com 37 anos, Willian está avaliado em € 750 mil.