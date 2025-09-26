A SAF do Atlético Mineiro é a primeira do Brasil a conquistar a certificação da Great Place to Work (GPTW), que reconhece as melhores empresas para se trabalhar em mais de 90 países. Assim, o Galo se tornou o único clube do país a possuir esta certificação.

Em 2024, o clube participou da mesma pesquisa, mas não obteve a certificação. Os resultados foram utilizados como um diagnóstico essencial para melhorar as práticas na SAF Atleticana até a conquista do certificado este ano.

Escritório da SAF Atlético Mineiro (Foto: Luis Amaral/Atlético)

Com o certificado, o Galo passa a integrar o grupo de organizações brasileiras reconhecidas pelo GPTW e poderá concorrer ao ranking nacional das melhores empresas para trabalhar.

- A conquista dessa certificação significa que os nossos colaboradores confiam na liderança, se sentem respeitados e têm orgulho de pertencer a esta organização. É a prova de que estamos no caminho certo. A certificação é um marco histórico para o Atlético, porque representa muito mais do que um selo: é o reflexo de uma jornada de transformação cultural construída de forma consistente ao longo dos últimos anos - comemoram as lideranças da SAF Atlético Mineiro.