Gestos obscenos e euforia: vídeo de BH após classificação do Flamengo viraliza

Bruno Henrique se deixou levar pela empolgação da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores e o vídeo rapidamente viralizou na web. Depois de uma derrota por 1 a 0 no tempo normal, em Buenos Aires, o Rubro-Negro avançou nos pênaltis, vencendo por 4 a 2, com duas defesas decisivas do goleiro Agustín Rossi.

Assista ao vídeo de Bruno Henrique que viralizou

Semifinais da Libertadores 2025

Agora, a equipe dirigida por Filipe Luís terá outro argentino pelo caminho. O adversário da semifinal será o Racing, que garantiu sua vaga e reencontrará os cariocas em um mata-mata de Libertadores.

Os confrontos já têm datas definidas: o primeiro duelo está marcado para o dia 22 de outubro, no Maracanã, enquanto a partida de volta será realizada em Avellaneda, no dia 29 do mesmo mês.

Do outro lado da chave, o Palmeiras mede forças com a LDU, do Equador, também em busca de uma vaga na decisão. A final está agendada para 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Filipe Luís explica estratégia do Flamengo para penalidades

Em entrevista coletiva, o treinador explicou o porquê de não ter feito todas as cinco subsitutições e deu como justificativa a disputa das penalidades.

— Sobre as substituições, eu optei por deixar os jogadores em campo pensando nos que poderiam bater pênalti. No caso do Jorginho, eu queria tê-lo tirado antes, mas imaginei a possibilidade da decisão nas penalidades — declarou o comandante rubro-negro.