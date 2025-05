Roma fecha parceria com agência para promover marca do clube

A AS Roma, da Itália, fechou uma parceria com a Absolut Sport, agência multinacional de experiências esportivas e que conta com escritórios na Alemanha, nos EUA, no Brasil e na Argentina. A união tem como objetivo ampliar a presença global do clube italiano e oferecer vivências inéditas para os fãs de futebol.

O acordo engloba uma atuação ampla da agência, com o intuito de promover a identidade e os valores do clube em diversos continentes junto a públicos estratégicos. Pacotes de viagem exclusivos também serão construídos, incluindo ingresso, hospedagem e experiências que irão além do campo e das partidas em si.

- Estar ao lado de um dos clubes mais tradicionais da Europa eleva o posicionamento da Absolut Sport no mercado global de hospitalidade esportiva. Vamos oferecer um serviço premium, flexível e diferenciado para os torcedores de todas as partes do planeta. Essa parceria é a convergência entre tradição e inovação, entre a paixão pelo futebol e a excelência na criação de experiências completas para o fã - afirma Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

A parceria permite que a Absolut Sport comercialize ingressos para todos os jogos da Roma, em todas as categorias, ofereça visitas ao estádio e até momentos especiais com jogadores.

Agência oficial da Conmebol desde 2022, a empresa também já atuou na Copa América de 2024, em eventos da NFL, Fórmula 1 e tem parceria com o Miami Heat, com o Botafogo e com o Fluminense.

