Gigante sulamericano fecha com casa de apostas para patrocinadora máster

O River Plate, um dos maiores clubes da América do Sul, anunciou no último domingo (4) o acordo para a casa de apostas Betano se tornar a nova patrocinadora máster do time argentino. A marca será estampada na parte frontal da camisa e substituirá a Condere, multinacional especializada no setor de jogos e apostas.

A Kaizen Gaming, dona da Betano, já atua no mercado argentino e projeta um aumento da marca no país por meio do marketing e iniciativas para o jogo responsável. Valores do contrato entre clube e empresa ainda não foram divulgados.

Jogadores do River Plate comemoram gol marcado (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

A casa de apostas também patrocina clubes internacionais como o Aston Villa, da Inglaterra, Sporting e Benfica, ambos de Portugal, além de competições como o Brasileirão e Copa do Brasil.

Clube vai com tudo para o Mundial de Clubes

O River Plate conseguiu a classificação para o Mundial de Clubes de 2025 pelo ranking da Fifa, que contemplou duas equipes da América do Sul garantindo a participação na competição. No Grupo E, o time argentino rivais difíceis na primeira fase do torneio, mas vai em busca da classificação para o mata-mata. Em entrevista para a Fifa, o treinador Marcello Gallardo garantiu que sua equipe terá um bom desempenho.

Franco Mastantuono comemora gol pelo River Plate (Foto: Reprodução/River Platre)

O River Plate não terá duelos fáceis na fase de grupos do Mundial da Fifa. O clube argentino encara o Urawa Red Diamonds, do Japão, na estreia. O time asiático é um dos líderes e candidatos ao título do Campeonato Japonês. O Monterrey, do México, segundo adversário do River no Mundial, está classificado para a fase final do Campeonato Mexicano e conta com o experiente Sergio Ramos no elenco.

Por fim, o River Plate encara seu maior desafio do campeonato. O clube argentino enfrenta a Inter de Milão, da Itália, que fez grande campanha no futebol europeu, chegando às semifinais da Liga dos Campeões.