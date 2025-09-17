Remo e Paysandu celebram Círio de Nazaré com novos uniformes

Remo e Paysandu lançaram camisas em homenagem ao Círio de Nazaré 2025, reconhecido como a maior manifestação católica do Brasil e uma das mais expressivas do mundo.

Segundo o Paysandu, com design pensado para traduzir a caminhada de fé que atravessa gerações, a camisa conecta o sentimento do torcedor bicolor à força mariana de Nossa Senhora de Nazaré.

O mote da campanha, “Vestidos pela Fé”, resume esse espírito coletivo: vestir o manto é participar de um momento sagrado que move milhões. O uniforme é produzido por meio da marca própria do clube, a Lobo. A camisa do Círio 2025 já está disponível em todas as lojas Lobo por R$ 199.

— Desde 2017 que nós lançamos uma camisa temática para homenagear a padroeira dos paraenses. E há quatro anos nós fomos convidados a participar do projeto Selo do Círio, no qual uma parte da verba arrecadada é destinada às obras de Nazaré. Para nós, é uma honra fazer parte desse movimento e podem sempre contar com a nossa presença nessas ações — disse Roger Aguilera, presidente do clube.

Já a do Remo traz em destaque desenhos simbólicos, como a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a corda usada pelos fiéis, a Sede Náutica do Clube do Remo e a Basílica de Nazaré. A camisa tem design predominantemente branco, com detalhes em azul-marinho na gola, nos punhos e nas bordas das mangas, e sobre o peito, a aplicação do selo oficial do Círio.

A peça estará disponível em versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil, atendendo a diferentes públicos. O preço será de R$ 199,99, e as vendas ocorrerão nas lojas oficiais do clube e nos canais de e-commerce.

— Esse ano o Remo prezou por uma ilustração valorizando detalhes da berlinda, a Basílica e elementos que valorizam a nossa região. Sem esquecer que Nossa Senhora é o centro de tudo. Tenho certeza que os torcedores vão gostar de mais esse manto, em homenagem à padroeira dos paraenses — destacou o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira.

Sobre o Círio de Nazaré 2025

O Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do Brasil e uma das maiores do mundo, reunindo milhões de fiéis em Belém, sempre no segundo domingo de outubro. A procissão, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, santa padroeira do Pará e Rainha da Amazônia, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO e simboliza a fé, devoção e identidade do povo paraense.

O Vasco também lançou uma camisa comemorativa. O uniforme é branco, com detalhes dourados, e no peito o escudo do clube aparece ao lado de uma ilustração de Nossa Senhora de Nazaré. Esta é a primeira vez que um clube fora do Pará apresenta um modelo oficial com o Selo do Círio.