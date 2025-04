Quem é mais rico? Compare finanças bilionárias de Real Madrid e Arsenal

Nesta quarta-feira (16), Real Madrid e Arsenal se enfrentam pela volta das quartas de final da Champions League 2024/25. No jogo de ida, em Londres, os Gunners surpreenderam e venceram por 3 a 0, abrindo boa vantagem. Fora de campo, porém, os dois clubes também protagonizam uma disputa à parte — com cifras que impressionam no mundo dos negócios do futebol.



A seguir, comparamos as finanças bilionárias dos dois gigantes europeus com base em três indicadores: receita anual, folha salarial e valor de mercado dos elencos.

💰 Receitas: Real Madrid lidera o mundo

De acordo com o relatório da Deloitte Football Money League, o Real Madrid foi o clube que mais arrecadou no mundo em 2024, com uma receita total de € 1,045 bilhão, ultrapassando a simbólica marca do bilhão em euros.

O Arsenal, por sua vez, também figura no topo do ranking mundial, ocupando a 7ª colocação. O clube inglês faturou € 716 milhões — um crescimento significativo, impulsionado pelo retorno à Champions e pela excelente temporada na Premier League.

💸 Folhas salariais: diferença também nos vencimentos

Segundo o portal Capology, o Real Madrid desembolsa cerca de € 279 milhões por ano com salários de jogadores, valor compatível com um elenco repleto de estrelas como Mbappé, Bellingham, Vini Jr, Modric e companhia.

Já o Arsenal tem uma folha estimada em € 198 milhões anuais, com destaque para nomes como Saka, Odegaard, Rice e Gabriel Jesus. Apesar da diferença, os valores colocam os Gunners entre os clubes que mais gastam com salários na Europa.

⚽ Elencos bilionários em campo

No duelo desta quarta, estarão em campo dois dos três elencos mais valiosos do planeta, segundo o Transfermarkt. O Real Madrid aparece na 2ª colocação, com um elenco avaliado em € 1,27 bilhão, enquanto o Arsenal vem logo atrás, em 3º lugar, com € 1,13 bilhão.

Com cifras desse porte, fica claro que o confronto entre Real Madrid e Arsenal vai além das quatro linhas. É o embate entre dois gigantes do futebol europeu — ricos em tradição, talentos e, claro, dinheiro.

