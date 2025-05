Qual o salário de Alexsander, ex-Fluminense, na Arábia Saudita?

O volante Alexsander, revelado pelo Fluminense e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, ainda não conseguir se firmar como titular absoluto no novo clube. Ainda assim, seu nome foi recentemente especulado no Botafogo como possível reforço para a próxima janela de transferências.

Apesar da oscilação dentro de campo, Alexsander conta com uma remuneração milionária. De acordo com informações do site Capology, o meio-campista recebe um salário bruto anual de € 2,04 milhões, o equivalente a cerca de R$ 13,14 milhões por ano, considerando a cotação atual.

Esse valor representa um salário mensal de aproximadamente R$ 1,095 milhão.

💸 Negócio histórico para o Fluminense

Em agosto de 2024, o Al-Ahli adquiriu 85% dos direitos econômicos de Alexsander em uma negociação avaliada em € 9 milhões, cerca de R$ 54 milhões na época. A transferência foi considerada uma das maiores vendas da história recente do Fluminense, superando outras promessas negociadas pelo clube carioca.

⚽ Trajetória no futebol brasileiro

Cria de Xerém, Alexsander disputou 63 partidas pelo time profissional do Fluminense, com dois gols marcados e três assistências. Um dos lances mais marcantes foi o gol anotado na goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, na final do Campeonato Carioca de 2023.

A estreia do volante entre os profissionais aconteceu em novembro de 2022, sob o comando de Fernando Diniz. Rapidamente, ganhou espaço no elenco, destacando-se pela versatilidade e capacidade física, o que chamou atenção de clubes do exterior.

