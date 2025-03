Quanto seu time já garantiu de premiação na Copa do Brasil? Veja valores

A segunda fase da Copa do Brasil 2025 chegou ao fim, definindo os 32 clubes que seguem na competição. Agora, essas equipes garantem automaticamente R$ 2,3 milhões apenas por disputar a terceira fase do torneio. Vinte desses times, no entanto, já acumularam premiações das fases anteriores, aumentando significativamente os valores recebidos até aqui.



💰 Como funciona a premiação da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil é conhecida por distribuir grandes quantias aos participantes, tornando-se uma das principais fontes de receita para muitos clubes. A seguir, veja os valores de premiação por fase:

🔹 1ª fase:

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (demais clubes): R$ 830.000

🔹 2ª fase:

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (demais clubes): R$ 1.000.000

🔹 3ª fase: R$ 2.315.250

🔹 Oitavas de final: R$ 3.638.250

🔹 Quartas de final: R$ 4.740.750

🔹 Semifinal: R$ 9.922.500

🔹 Vice-campeão: R$ 33.075.000

🔹 Campeão: R$ 77.175.000

📊 Quanto cada grupo de times já faturou?

Os 32 clubes classificados à terceira fase estão divididos em quatro grupos diferentes, dependendo da fase em que entraram no torneio. Veja os valores acumulados:

Times da Série A que entraram na primeira fase (Atlético-MG, Ceará, Fluminense, Grêmio, RB Braganino, Vasco)

💰 Total acumulado: R$ 5,7 milhões

Times da Série B que entraram na primeira fase (Athletico-PR, Criciúma, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova)

💰 Total acumulado: R$ 5,2 milhões

Demais times que entraram na primeira fase (Aparecidense, Botafogo-PB, Brusque, Capital-DF, Maracanã, Maringá, Náutico, Retrô e CSA)

💰 Total acumulado: R$ 4,1 milhões

Times que entraram direto na terceira fase (Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Inter, Palmeiras, Paysandu, Santos e São Paulo)

💰 Total acumulado: R$ 2,3 milhões

📈 O impacto financeiro da Copa do Brasil

Com premiações milionárias, a Copa do Brasil se tornou um dos torneios mais lucrativos do país. Para os clubes menores, o dinheiro recebido pode representar um alívio financeiro crucial, enquanto para os times da elite, avançar no torneio é fundamental para manter o planejamento da temporada.

