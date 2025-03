O Athletico-PR não tomou conhecimento do Guarany de Bagé, na noite desta quinta-feira (13), e venceu por 3 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, pela segunda fase da Copa do Brasil. Os três gols da vitória foram marcados pelo atacante Luiz Fernando, e por Yan Philippe descontando para os gaúchos. Com isso, o Athletico garante vaga na terceira fase da competição, quando haverá um novo sorteio.

Luiz Fernando comemora gol em Athletico-PR x Guarany de Bagé. (foto: Gabriel Machado/AGIF)

Mais duas partidas nesta quinta completam a fase: CSA x Tuna Luso, no Rei Pelé, em Maceió; e Vila Nova x Rio Branco de Venda Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Como ficam os potes do sorteio

Com isso, a única vaga que estava em aberto no pote 1, que contém as equipes melhores colocadas no Ranking da CBF, será do Athletico-PR. É nele que estão os 12 times que só entram nesta fase: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro, Athletico-PR ou Ceará.

Pote 2: Ceará, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá-PR, Novorizontino, Criciúma, Botafogo-PB, Operário-PR, Retrô-PE, Capital-DF, Maracanã-CE, Vila Nova-GO ou Rio Branco-VN-ES; CSA ou Tuna Luso-PA.

Sorteio da terceira fase

A data do sorteio dos cruzamentos e dos mandos de campo da terceira fase ainda será divulgada pela CBF. Os jogos de ida da terceira fase acontecerão no fim de abril. Os duelos de volta, por sua vez, estão marcados para a segunda metade de maio. Pelo regulamento, se houver empate em pontos e saldo de gols ao fim das duas partidas, a decisão será nos pênaltis. Um novo sorteio será realizado nas oitavas de final, a quarta fase.