Quanto os clubes da Premier League ganham com ingressos?

A Premier League é muito conhecida pelo seu poderio financeiro quando comparada a outros campeonatos do mundo. Contudo, o valor dos ingressos tem gerado debate entre os torcedores ingleses, que em parte tem se sentido afastados dos estádios.

- Estamos todos lutando contra os altos preços dos ingressos [...] Os clubes estão se aproveitando da lealdade dos torcedores, e estamos unidos para dizer que basta - afirma Duncan Drasdo, CEO da Manchester United Supporters' Trust, em entrevista a "BBC".

Antes do início da temporada 2024-25, 19 dos 20 clubes da Premier League aumentaram os preços das entradas, o que levou a Football Supporters' Association (FSA) a lançar a campanha "Stop Exploiting Loyalty". O movimento ganhou ainda mais força com a retirada de descontos para idosos e jovens e com clubes como o Arsenal já anunciando novos aumentos para 2025-26.

Os clubes justificam os reajustes com os altos custos operacionais, a necessidade de competir por títulos e as exigências financeiras das entidades reguladoras. Mas para os torcedores, a conta não fecha.

Quanto os clubes faturam com ingressos?

De acordo com um relatório da Uefa, analisado pela "BBC", os clubes da Premier League arrecadaram cerca 1 bilhão de libras (aproximadamente R$6,2 bilhões) com a venda de ingressos em 2023. Esse valor é quase o dobro do arrecadado por La Liga (481 milhões de libras) e pela Bundesliga (430 milhões de libras). O montante vem crescendo cerca de 10% por ano.

Entre os 10 clubes que mais lucraram com bilheteria em 2024, seis são ingleses. O aumento na receita se deve, em parte, às ampliações dos estádios e ao crescimento dos setores de hospitalidade premium, que geram ingressos mais caros. Clubes como Arsenal e Tottenham lucram muito com a venda de assentos VIP em estádios modernos de Londres, uma das cidades mais visitadas do mundo.

As 20 maiores receitas (em libras) com vendas de ingresso na Europa em 2023-24 Real Madrid (ESP) £153 milhões PSG (FRA) £139 milhões Arsenal (ING) £127 milhões Bayern de Munique (ALE) £109 milhões Manchester United (ING) £107 milhões Tottenham (ING) £102 milhões Barcelona (ESP) £96 milhões Liverpool (ING) £90 milhões Manchester City (ING) £74 milhões Chelsea (ING) £71 milhões Milan (ITA) £71 milhões Atletico de Madrid (ESP) £61 milhões Marseille (FRA) £56 milhões Inter de Milão (ITA) £55 milhões Roma (ITA) £54 milhões Galatasaray (TUR) £49 milhões Juventus (ITA) £49 milhões Stuttgart (ALE) £46 milhões Rangers (ESC) £44 milhões Dortmund (ALE) £44 milhões

- Os clubes têm priorizado assentos de hospitalidade, que são mais rentáveis do que ingressos convencionais. Mas se isso impede que o torcedor médio tenha acesso aos jogos, é um problema que precisará ser enfrentado - analisa Dan Plumley, especialista em finanças esportivas da Sheffield Hallam University, entrevistado pela "BBC".

O relatório da Uefa também aponta que, para a maioria dos clubes, a receita média por torcedor com ingressos varia entre 29 e 37 libras por jogo.

O poder financeiro da Premier League

Os clubes da Premier League dominam o cenário financeiro do futebol europeu. Em 2023, arrecadaram 6,2 bilhões de libras (cerca de R$33 bilhões), muito à frente de qualquer outra liga.

Com os direitos de transmissão atingindo um limite, os clubes buscam novas formas de receita, incluindo o aumento dos ingressos, patrocínios e merchandising para cobrir altos gastos com transferências e salários.

Os números impressionam:

Os clubes ingleses gastaram £4 bilhões com salários em 2023, quase o dobro dos times da La Liga (£2,1 bilhões). Quatro dos cinco elencos mais caros do futebol europeu pertencem a clubes da Premier League: Chelsea (£1,4 bilhão), Manchester City (£1,1 bilhão), Manchester United (£920 milhões) e Arsenal (£840 milhões). O Chelsea detém o elenco mais caro da história, superando em 24% o recorde anterior, do Real Madrid em 2020.

Apesar do faturamento estratosférico, a Premier League também concentra clubes com os maiores prejuízos. Três dos cinco times que mais perderam dinheiro em 2024 foram ingleses: Chelsea (£93 milhões), Aston Villa (£84 milhões) e Liverpool (£55 milhões).

Plumley avalia que o aumento dos ingressos tem impacto pequeno no cenário financeiro geral, mas causa grande insatisfação.

- Cada clube tem seus motivos para aumentar os preços, mas no fim das contas, isso não muda muito o quadro financeiro. Compreendemos que os custos cresceram, mas é difícil para os torcedores aceitarem - conclui o especialista.