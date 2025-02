Quanto o Rio Open movimenta de dinheiro? Veja valores

O Rio Open é o principal torneio de tênis da América do Sul e um dos eventos mais importantes do calendário esportivo brasileiro. Além do prestígio esportivo, a competição também movimenta milhões de reais e tem grande impacto econômico no Rio de Janeiro.

O torneio atrai milhares de turistas, movimentando hotéis, restaurantes e comércio local. Segundo estimativa do Governo do Estado, o Rio Open deverá gerar um impacto econômico de cerca de R$ 160 milhões em 2025, incluindo gastos com hospedagem, alimentação, transporte e lazer.



Além disso, o evento gera milhares de empregos temporários na cidade, com a contratação de seguranças, equipe de montagem, serviços de limpeza e organização. Com patrocinadores de peso e público fiel, o Rio Open se consolidou como uma das competições esportivas mais rentáveis do Brasil.

Além do impacto econômico direto, a competição também eleva a visibilidade do esporte no país, incentivando o crescimento do tênis e atraindo novos investidores para o setor.

🎾 Prêmio milionário para os tenistas

Em sua 11ª edição, o Rio Open distribui um total de US$ 2,39 milhões (R$ 13,8 milhões) em premiação, sendo que o campeão do torneio fatura sozinho US$ 448 mil (R$ 2,5 milhões). Além disso, os jogadores que chegam mais longe na competição também garantem bons valores, e até mesmo aqueles que caem nas primeiras rodadas levam uma quantia significativa.

Além da premiação, os jogadores lucram com patrocínios e contratos comerciais, o que aumenta ainda mais a movimentação financeira gerada pelo evento.