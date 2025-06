Quanto custam os ingressos para Equador x Brasil em Guayaquil?

Nesta quinta-feira (5), às 20h, a Seleção Brasileira entra em campo para um dos jogos mais aguardados do ano: a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe. O adversário será o Equador, em partida válida pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, com expectativa de casa cheia.

Apesar da empolgação dos torcedores, os ingressos para acompanhar a estreia do técnico italiano ao vivo não são baratos. Os preços variam de acordo com os setores do estádio e chegam a ultrapassar os R$ 670 na conversão atual.

Veja os valores dos ingressos:

Geral – US$ 35 (cerca de R$ 197 )

– US$ 35 (cerca de ) Tribuna – US$ 70 (cerca de R$ 394 )

– US$ 70 (cerca de ) Arquibancada Superior Lateral e Inferior – US$ 80 (cerca de R$ 450 )

– US$ 80 (cerca de ) Arquibancada Superior Central – US$ 120 (cerca de R$ 676)

🏆 Jogo decisivo para a Seleção Brasileira

O Brasil ocupa atualmente a 4ª posição na tabela das eliminatórias, com 21 pontos — seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação direta para o Mundial. Uma vitória fora de casa, além de ser uma estreia perfeita para Ancelotti, praticamente garante a vaga da Seleção para a Copa de 2026.

Já o Equador, jogando em casa, quer surpreender e complicar ainda mais a disputa na parte de cima da tabela.

🏟️ Estádio Monumental promete clima de decisão

A expectativa é de arquibancadas lotadas no estádio Monumental de Guayaquil, casa do Barcelona de Guayaquil, com capacidade para mais de 57 mil espectadores. O ambiente promete ser hostil para a Seleção Brasileira, mas a estreia de Ancelotti dá uma motivação extra aos jogadores brasileiros.

