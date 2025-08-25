Quais jogadores mais desvalorizaram em 2025? Veja lista

O mercado da bola, além de ser quando as transferências dos jogadores se efetuam, é o período no qual as atualizações dos valores dos atletas são feitas com mais frequência. Especulações de contratações, fase do time e do nome na temporada anterior, lesões e desgastes da idade são os principais fatores para essa flutuação no valor de mercado dos craques. Com isso, o Lance! traz uma lista de quem mais desvalorizou em 2025, seguindo levantamento do jornal espanhol "AS".

Dos 15 jogadores que mais viram seus passes reduzirem, o Manchester City lidera com quatro nomes, seguido por Real Madrid e Barcelona, com dois cada, além de Arsenal, Juventus, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Everton e Los Angeles FC, com um representante por equipe. O cálculo foi feito em cima da diferença bruta do número, e não de maneira proporcional.

Vinicius Junior em ação na partida do Real Madrid contra o Osasuna, por La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)

🔢 Veja os 15 jogadores que mais desvalorizaram em 2025

1. Phil Foden (Manchester City): de 140 para 100 milhões de euros – diferença de 40 milhões;

2. Vinicius Jr. (Real Madrid): de 200 para 170 milhões de euros – diferença de 30 milhões;

3. Martin Ødegaard (Arsenal): de 110 para 85 milhões de euros – diferença de 25 milhões;

4. Dusan Vlahović (Juventus): de 60 para 35 milhões de euros – diferença de 25 milhões;

5. Rasmus Højlund (Manchester United): de 60 para 35 milhões de euros – diferença de 25 milhões;

6. Bernardo Silva (Manchester City): de 60 para 38 milhões de euros – diferença de 22 milhões;

7. Erling Haaland (Manchester City): de 200 para 180 milhões de euros – diferença de 20 milhões;

8. Rodri Hernández (Manchester City): de 130 para 110 milhões de euros – diferença de 20 milhões;

9. Eduardo Camavinga (Real Madrid): de 80 para 60 milhões de euros – diferença de 20 milhões;

10. Gavi (Barcelona): de 80 para 60 milhões de euros – diferença de 20 milhões;

11. Darwin Núñez (Liverpool): de 65 para 45 milhões de euros – diferença de 20 milhões;

12. Ronald Araujo (Barcelona): de 55 para 35 milhões de euros – diferença de 20 milhões;

13. James Maddison (Tottenham): de 60 para 42 milhões de euros – diferença de 18 milhões;

14. Son Heung-min (Los Angeles FC): de 38 para 20 milhões de euros – diferença de 18 milhões;