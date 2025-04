Quanto custa uma passagem para Lima, cidade que sediará a final da Libertadores?

A Conmebol anunciou na tarde desta segunda-feira (28) que a cidade de Lima, no Peru, receberá a final da Copa Libertadores de 2025. A decisão do torneio continental está marcada para o dia 29 de novembro, um sábado. O Lance! te mostra os valores das passagens para a capital peruana.

Lima, capital do Peru (Foto: Divulgação/Marriott Internacional)

Em média, uma passagem aérea de ida e volta de uma cidade do Brasil para Lima custa entre R$ 1.300 e R$ 2.800, dependendo da cidade de origem. Por outro lado, em caso de compras com antecedência e voos com paradas (escalas ou conexões), as passagens podem ser adquiridas de forma mais econômica pelos torcedores. Vale ressaltar que os preços tendem a aumentar com a proximidade da final, tendo em vista a alta demanda e a temporada de férias em dezembro.

Preço em média das passagens aéreas de ida e volta com destino para Lima

São Paulo (GRU) - R$ 1.315

Rio de Janeiro (GIG) - R$ 1.439

Curitiba (CWB) - R$ 2.633

Porto Alegre (POA) - R$ 2.470

Belo Horizonte (CNF) - R$ 2.356

Salvador (SSA) - R$ 2.639

Recife (REC) - R$ 3.531

Fortaleza (FOR) - R$ 2.814

Observação: os preços podem variar conforme a data da compra e a disponibilidade

Estádio ainda sem definição

Mesmo com a cidade já confirmada, a Conmebol ainda não anunciou o estádio que receberá a final. Lima conta com dos principais estádios: o Estádio Monumental, palco da decisão da Libertadores de 2019 e com capacidade de 80 mil torcedores, e o Estádio Nacional, casa da seleção peruana, que comporta 43 mil pessoas.

