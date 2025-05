Clube do Nordeste alcança maior renda de sua história em jogo da Copa do Brasil

O Náutico, um dos maiores campeões de Pernambuco, alcançou a maior renda da história do clube na partida contra o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil, na última terça-feira (20). O jogo terminou com vitória e classificação do Tricolor Paulista.

A partida marcou também o maior público da equipe neste ano, que superou o recorde do clássico contra o Santa Cruz com 13.128 torcedores presentes.

Torcida do Náutico durante a partida entre Náutico e São Paulo, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela Copa do Brasil 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

A presença de 16.832 torcedores no Estádio dos Aflitos, em Recife, gerou arrecadação recorde de R$ 1.600.968 para o Náutico. A marca anterior era da renda no amistoso entre o clube pernambucano e o Newells'Old Boys, que gerou um faturamento de R$ 1.576.220 em 2018.

Náutico bate recorde, mas é eliminado da Copa do Brasil

Apesar da maior renda de sua história, o Náutico foi eliminado para o São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil. A partida terminou em 2 a 1 para o clube paulista e confirmou a classificação com um placar agregado de 4 a 2 . No Morumbis, o Tricolor Paulista havia vencido pelo mesmo placar.

São Paulo e Náutico em campo no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela Copa do Brasil 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O Náutico dá adeus a competição após golear e passar do Santa Cruz (RN), na primeira fase, e do Vitória, na segunda fase.