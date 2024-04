Qual será o salário de Luis Zubeldía no São Paulo?

A nova comissão técnica do São Paulo, liderada pelo treinador argentino Luis Zubeldía, custará R$ 1 milhão por mês ao Tricolor. A quantia é o dobro em relação ao recebia Thiago Carpini e a sua equipe, mas ainda é inferior ao que Dorival Júnior e os seus auxiliares ganhavam: R$ 1,2 milhão mensais. O comandante do título da Copa do Brasil na temporada passada deixou o clube do Morumbi no início deste ano para assumir a Seleção Brasileira.