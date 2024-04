Qual o tamanho do abismo financeiro entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique?

Acabou a hegemonia no Campeonato Alemão. Ao conquistar seu primeiro título na história da Bundesliga, o Bayer Leverkusen acabou com a sequência de 11 conquistas seguidas do Bayern de Munique. A façanha se torna ainda mais surpreendente ao compararmos as finanças dos dois clubes.



O novo campeão, por exemplo, tem uma folha salarial quatro vezes menor que a do clube da Baviera. Abaixo, o Lance! Biz apresenta mais detalhes do abismo financeiro entre as duas equipes.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp