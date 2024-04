De volta à Série A, Criciúma e Juventude traçam estratégias comerciais na luta contra gigantes

Segundo o site "MKT Esportivo", a junção esportiva com as metas financeiras tem sido a receita para o sucesso do Juventude a longo prazo. O fato de estar em destaque no cenário nacional ajuda na valorização da marca. Prova disso foi a assinatura, no início do ano, do contrato milionário de patrocínio máster com a empresa de apostas Stake.