Quanto Alcaraz vai receber pelo título do Masters 1000 de Roma?

Carlos Alcaraz não levou apenas o troféu do Masters 1000 de Roma para casa neste domingo (18). Ao vencer Jannik Sinner na grande final, o espanhol de 22 anos também garantiu uma premiação de €985.030, o equivalente a R$ 6,3 milhões na cotação atual. Trata-se do valor reservado ao campeão do torneio, um dos mais importantes do circuito da ATP.

O vice-campeão, Jannik Sinner, ficou com €523.870, cerca de R$ 3,4 milhões, após perder por 2 sets a 0 (7/6 [5] e 6/1) para o rival.

🔎 Veja os valores das duas primeiras colocações:

🥇 Campeão: €985.030 (R$ 6,3 milhões)

🥈 Vice: €523.870 (R$ 3,4 milhões)

🏆 Rivalidade jovem e decisão histórica

A final colocou frente a frente os dois tenistas mais consistentes da temporada. Com a vitória, Alcaraz amplia sua vantagem no confronto direto com Sinner: agora são sete vitórias em 11 partidas. Nos últimos quatro duelos, o espanhol venceu todos.

O título em Roma é o sétimo de nível Masters 1000 da carreira de Alcaraz e o primeiro na capital italiana — um feito ainda mais expressivo por ter sido conquistado diante do atual número 1 do mundo e jogando na casa do adversário.

