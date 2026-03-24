Quais são os jogos mais caros da quinta fase da Copa do Brasil? Veja ranking e valores
No total, a quinta fase da Copa do Brasil tem 16 confrontos; veja o ranking e os valores
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na segunda-feira o sorteio da quinta fase da Copa Do Brasil. Nesta fase da competição, o torneio recebe os 20 clubes da Série A do Brasileirão, que se juntou a outras 12 equipes classificadas da quarta fase, que já tinha equipes da Série B e outras divisões anteriores. No total, cinco confrontos reúnem times da primeira divisão, já que a divisão de pontes não dependia da temporada 2026, mas sim pela ordem do ranking da CBF. Esses estão entre os jogos mais caros de todos os 16 do mata-mata.
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Palmeiras e Flamengo, por liderarem a lista dos elencos mais caros do Brasil atualmente, estão na ponta da lista. Entretanto, o confrontos do time carioca é diante do Vitória, clube de Série A, enquanto o Palmeiras enfrenta a Jacuipense-BA, que disputará a Série D em 2026. Por isso, o duelo entre rubro-negros é o mais valioso entre todos da quinta fase da Copa do Brasil, avaliado em R$ 1,56 bilhão. Desses, R$ 1,32 bilhão correspondem ao valor de mercado do Fla. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.
A partida entre Palmeiras e Jacuipense aparece como o segundo confronto mais caro, com R$ 1,35 bilhão de valor de mercado no total. Mas o duelo lidera a lista de maior disparidade entre os valores de cada um dos times. O alviverde tem sua equipe avaliada em R$ 1,3 bilhão, enquanto o time do interior da Bahia é cotado em apenas R$ 454 mil, uma diferença que corresponde a quase a totalidade do somatório.
Outro confronto com uma grande disparidade entre os valores das equipes é entre Corinthians e Barra-SC. O Timão é cotado em R$ 936,02 milhões, o quarto elenco mais caro do país. O atual vice-campeão Catarinense não tem eu valor especificado no Transfermarkt. Entretanto, para efeito de comparação, foi considerado o valor mais baixo que aparece entre os clubes da quinta fase da Copa do Brasil, de R$ 151,6 mil. No total, o valor é de R$ 936,25 milhões, representado quase na totalidade pela equipe paulista.
Dentro do top cinco jogos mais caros do mata-mata ainda aparecem Goiás x Cruzeiro e Bahia x Remo. O time mineiro tem o terceiro elenco mais caro do país e seu duelo com o Esmeraldino é o terceiro da lista, com R$ 1,09 bilhão de valor de mercado. O confronto entre o tricolor baiano e a equipe paraense aparece na quinta posição da lista, com R$ 880,8 milhões, reunindo dois times da Série A. O Bahia é avaliado em R$ 693,7 milhões do total, enquanto o Remo é apontado com R$ 186,84 milhões.
Entre todos da lista, o que tem menor valor de mercado é entre Fortaleza e CRB. O confronto reúne dois clubes da Série B, já que o tricolor cearense estava no pote A por sua colocação no ranking da CBF. O time era o único da segunda divisão a aparecer no grupo A. No total, o confronto nordestino é avaliado em R$ 281,95 milhões. Apesar de alguns jogos terem equipes em divisões ainda mais baixas, os valores de mercado são elevados pela presença de equipes da Série A na disputa.
Veja o ranking dos jogos mais valiosos da quinta fase da Copa do Brasil 2026
- Flamengo x Vitória - R$ 1,56 bilhão
- Palmeiras x Jacuipense - R$ 1,35 bilhão
- Goiás x Cruzeiro - R$ 1,09 bilhão
- Barra-SC x Corinthians - R$ 936,25 milhões*
- Bahia x Remo - R$ 880,8 milhões
- Botafogo x Chapecoense - R$ 848,66 milhões
- Santos x Coritiba - R$ 815,6 milhões
- Operário-PR x Fluminense - R$ 756,03 milhões
- Red Bull Bragantino x Mirassol - R$ 729,7 milhões
- Grêmio x Confiança - R$ 632,7 milhões
- Atlético-MG x Ceará - R$ 626,94 milhões
- Paysandu x Vasco - R$ 622,57 milhões
- São Paulo x Juventude - R$ 551,4 milhões
- Athletic-MG x Internacional - R$ 516,8 milhões
- Athletico-PR x Atlético-GO - R$ 326,12 milhões
- Fortaleza x CRB - R$ 281,95 milhões
*para o Barra-SC foi considerado o valor mínimo entre os clubes que disputam a quinta fase da Copa do Brasil
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