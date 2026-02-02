Super Bowl tem ingresso 400% maior que entrada mais cara da final da Champions

Neste domingo (8), New England Patriots e Seattle Seahawks protagonizam o Super Bowl LX, que será disputado no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O jogo mais esperado da temporada da NFL é uma das partidas que mais movimentam dinheiro no esporte norte-americano e tem batidos recordes sequenciais nos valores dos ingressos. Assim como no jogo de 2025, a final deste ano tem as entradas mais caras da história, começando em pouco mais de US$ 6 mil, o que equivale a R$ 32 mil na cotação mais atual.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O valor do ingresso mais em conta do Super Bowl supera em 400% o valor da entrada de arquibancada mais cara da final da última Champions League, disputada em 2025, entre PSG e Inter de Milão. O campeonato europeu é o torneio de clubes mais renomado do mundo do futebol. Em abril do ano passado, os valores foram de US$ 950, ou R$ 6.128 na época, válidos na Categoria 1, a mais cara para a decisão em Munique. O menor valor foi de 70 euros (R$ 451 no período).

De acordo com a plataforma Ticket Data, que monitora valores de ingressos de eventos, as cifras da final da NFL dispararam após a definição dos finalistas. Antes das finais das conferências da liga, quando Seahawks e Patriots garantiram as vagas no Super Bowl, o jogo tinha valore de 5 a 9% mais baratos em comparação ao atual período de vendas. Os valores para a partida variam e já estiveram em patamares entre US$ 7 e US$ 8 mil.

continua após a publicidade

O valor mais caro do Super Bowl ultrapassa os US$ 36 mil, o que corresponde a R$ 194 mil. Com essa entrada, o torcedor tem direito a assistir ao jogo de um local VIP do Levi's Stadium com visão próxima ao campo, enquanto os ingressos mais baratos ficam localizados no último ano do estádio. Assim como as entradas mais baratas, os mais caros também variam de valor e podem aumentar ou diminuir a depender das buscas por eles.

Jake Bobo (#19) comemora touchdown com Rashid Shaheed (#22), do Seattle Seahawks, contra o Los Angeles Rams, na final da NFC, no Lumen Field. (Foto: Steph Chambers/Getty Images/AFP)

Como chegam os times e onde assistir

O New England Patriots asseguraram a vaga ao superar o Denver Broncos por 10 a 7 na final da campeões da AFC, nome dado à conferência leste da NFL. Já o Seattle Seahawks levou a melhor na NFC, a conferência oeste, derrotou o Los Angeles Rams por 31 a 25.

continua após a publicidade

Antes disso, a franquia de Seattle já havia protagonizado uma vitória expressiva sobre o San Francisco 49ers, com um placar de 41 a 6. O New England, por sua vez, deixou para trás o Houston Texans e o Los Angeles Chargers nas rodadas anteriores.

Os fãs poderão acompanhar a grande final da NFL com transmissão pelo Sportv, ESPN, Disney+, GE TV (streaming) e NFL Game Pass (DAZN). O jogo começa às 20h30.