PSG x Bayern de Munique na Champions League: veja os valores de mercado dos elencos

Equipes se enfrentam na tarde desta terça-feira pela 4ª rodada da fase de liga do torneio continental

Avatar
Felippe Rocha
São Paulo (SP)
Dia 04/11/2025
06:35
PSG e Bayern de Munique se enfrentam pela Champions League nesta terça-feira. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
PSG e Bayern de Munique se enfrentam pela Champions League nesta terça-feira. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Esta terça-feira marca o duelo, pela fase de liga da Champions League, de dois dos principais times do continente europeu e, consequentemente, do mundo. Mais do que isso, Paris Saint-Germain (PSG) e Bayern de Munique são os quinto e oitavo grupo de jogadores mais valiosos do planeta, respectivamente. Os dados são do site especializado Transfermarkt.

São dois grupos de jogadores da elite do futebol contemporâneo, mas com características distintas. Por exemplo: dois jogadores do Bayern de Munique são os mais valiosos do confronto. São eles o meia Jamal Musiala (lesionado) e o ponta Michel Olise, que estão avaliados em € 140 milhões e € 130 milhões, respectivamente.

Veja quanto valem os elencos:

Paris Saint Germain: € 1.15 bilhões

Bayern de Munique: € 951.65 milhões

Por outro lado, dez jogadores do PSG valem pelo menos € 50 milhões: estrelas do futebol mundial como o lateral marroquino Hakimi, o atacante Kvaratskhelia e Ousmané Dembélé. Este último o jogador com maior avaliação da equipe: € 100 milhões. Na equipe alemã, oito jogadores valem meio milhão de euros.

Veja os cinco jogadores mais valiosos de PSG x Bayern de Munique:

  • Musiala (lesionado) € 140 milhões
  • Olise € 130 milhões
  • Dembélé € 100 milhões
  • Vitinha € 90 milhões
  • Kvaratshelia € 90 milhões
Harry Kane e Pacho disputam a bola em PSG x Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Harry Kane e Pacho disputam a bola em PSG x Bayern, no Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

