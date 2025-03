O PSG bateu o Olympique de Marseille por 3 a 1, neste domingo (16), em partida válida pelo Campeonato Francês. Quem abriu o placar e se abriu mais folga na artilharia do ano de 2025 foi Ousmane Dembélé. O atacante tem 22 gols em apenas 17 jogos no ano com a camisa do Paris.

No Campeonato Francês, contando toda a temporada 2024/2025, Dembélé soma 21 gols marcados pelo seu time. O jogador vê a concorrência pelo posto de maior goleador do torneio se afastar a cada rodada. Greenwood, Jonathan David e Barcola tem 15, 14 e 13 gols, respectivamente. Pela média de todos eles, mesmo se Ousmane não entrasse mais em campo na Ligue 1, seria improvável que fosse ultrapassado na artilharia.

PSG rumo ao título invicto da Ligue 1

O PSG chegou aos 68 pontos e colocou uma mão na taça após vencer o vice-líder, Olympique de Marseille, que fica estacionado nos 49 pontos. O Paris segue sem ser derrotado na Ligue 1. A invencibilidade do time já ultrapassou os dez meses e não dá qualquer sinal de estar próxima do fim. A classificação heróica sobre o Liverpool na Champions, coroa o bom momento do time na temporada.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do PSG é somente após a Data Fifa. O time enfrenta o Saint-Étienne, no sábado (29), em partida válida também pelo Campeonato Francês.