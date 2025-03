Proposta de SAF deve ser enviada a clube de São Paulo nos próximos dias

O Comercial Futebol Clube, time de Ribeirão Preto, está em processo de transformação para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A empresa Total Player, liderada pelos ex-jogadores Calucho e Paulo Jameli, deve visitar o Estádio Palma Travassos e apresentar a proposta formalmente.

Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto — Foto: Luís Augusto/CBN Ribeirão

Em entrevista à Rádio CBN Ribeirão Preto, Gustavo Guerra, presidente do Conselho Deliberativo do clube, confirmou a informação e afirmou que a proposta tem o apoio do presidente do time.

- Não temos nada de valores ainda, prazo, não tenho essas informações. Tudo isso será apresentado semana que vem quando eles vão visitar o estádio e teremos várias reuniões e compromissos durante o dia. A gente tomou iniciativa e gente está à frente na questão da SAF. A gente comunica a diretoria executiva, mas estamos à frente. O presidente deixou claro que é a favor, desde que passe pelo conselho – explicou Guerra.

Além disso, o empresário Wesley Rios foi definido como o novo vice-presidente do Comercial. Ele já havia cogitado se eleger pra presidência do clube, porém entra agora como vice no lugar de Ademir Chiari, que renunciou ao cargo após o rebaixamento à Série A4 do Paulistão.

A Total Player já possui experiência na gestão de clubes de futebol e busca expandir sua atuação no mercado brasileiro por meio de parcerias estratégicas. A possível transformação do Comercial em SAF visa modernizar a gestão e atrair investimentos para fortalecer a equipe nas competições futuras.

Clubes paulistas que são SAF

Caso o negócio se concretize, o Comercial entra na lista dos 15 times de São Paulo que se tornaram SAF. Recentemente, a Portuguesa foi outro clube que se transformou em Sociedade Anônima do Futebol.

América-SP

Botafogo-SP

Capivariano

EC São Bernardo

Ferroviária

Inter de Limeira

Ituano

Linense

Monte Azul

Novorizontino

Primavera

São Bento

São Bernardo

São José EC

Portuguesa

Edu Peixoto, jogador da Portuguesa, comemora seu gol pelo Campeonato Paulista 2025. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

As SAFs mais valiosas do futebol brasileiro

Atlético-MG: 3,387 bilhões

Botafogo: R$ 1,857 bilhões

Cruzeiro: R$ 1,472 bilhões

Vasco da Gama: R$ 1,207 bilhões

Bahia: R$ 875 milhões

Fortaleza: R$ 754 milhões

América-MG: R$ 638 milhões

Coritiba: R$ 416 milhões

Cuiabá: R$ 371 milhões