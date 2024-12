Premier League: Friedkin Group compra Everton por R$ 3 bilhões

O Everton anunciou que a Roundhouse Capital Holdings Limited, uma empresa do Friedkin Group, adquiriu as ações da Blue Heaven Holdings, do empresário Farhad Moshirido, e passou a ter participação majoritária no clube. O acordo recebeu as aprovações regulatórias necessárias da Premier League, das Ligas Profissionais Femininas, da Football Association e da Financial Conduct Authority.

Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados, no entanto, a BBC afirmou que o acordo foi de cerca de 400 milhões de libras (R$ 3 bilhões na cotação atual).

A venda acontece em uma perspectiva de mudança na situação do clube inglês, que viveu momentos turbulentos durante o período que pertenceu a Farhad Moshiri. Para se ter uma ideia, o clube perdeu oito pontos no final da temporada passada como punição por violar as regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League duas vezes nos últimos 13 meses.

Partida entre Arsenal e Everton pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O dono da Friedkin Group, o bilionário norte-americano Dan Friedkin, deve ser o novo presidente do conselho do clube e nomeou Marc Watts como o novo presidente-executivo.

- Hoje marca uma ocasião importante e de grande orgulho para o The Friedkin Group, à medida que nos tornamos os guardiões deste icônico clube de futebol. Estamos comprometidos em levar o Everton para uma nova e empolgante era, dentro e fora de campo. Proporcionar estabilidade financeira imediata ao Clube foi uma prioridade chave, e estamos satisfeitos por termos alcançado isso. Embora restaurar o Everton ao seu devido lugar na tabela da Premier League leve tempo, hoje é o primeiro passo dessa jornada - afirmou Watts no comunicado divulgado pelo clube.

A promessa da empresa é de fazer investimento estratégico e cuidadoso na equipe principal e maximizar o valor comercial do novo estádio do clube em Bramley-Moore Dock.

- Sinto um imenso orgulho em receber um dos clubes mais históricos da Inglaterra na nossa família global, o Grupo Friedkin. O Everton representa um legado orgulhoso, e estamos honrados em nos tornar os guardiões dessa grande instituição - comemorou Dan Friedkin, que também é dono da Roma, da Itália.

No momento, o Everton ocupa a 16ª colocação da tabela da Premier League.

Vale pontuar que a Eagle Football Holdings, do empresário norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi uma das empresas que demonstrou interesse em comprar o clube inglês. No entanto, o negócio acabou não saindo porque as regras da Premier League impedem que uma mesma pessoa ou empresa seja dona de mais de um clube da liga. Assim, para comprar o Everton, Textor teria que vender sua participação no Crystal Palace. Ele optou por não fazer a troca.