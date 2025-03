Premiação do Miami Open 2025: veja valores a cada fase

O Miami Open 2025 começa nesta semana reunindo alguns dos principais tenistas do circuito mundial. O torneio, que faz parte da série Masters 1000, terá uma premiação total de US$ 19,38 milhões (R$ 111,3 milhões), um aumento de 7,76% em relação ao ano passado.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Entre os brasileiros, João Fonseca e Thiago Wild são os representantes na chave principal. Fonseca chega embalado pelo título do Challenger de Phoenix, conquistado no último domingo, enquanto Wild tenta fazer uma boa campanha após eliminação precoce em Indian Wells.

🏆 Premiação do Miami Open 2025

Os campeões de simples do ATP e do WTA receberão um prêmio de US$ 1,12 milhão (R$ 6,45 milhões) cada, enquanto o vice-campeão levará US$ 597,8 mil (R$ 3,43 milhões).

continua após a publicidade

Confira a premiação completa em cada fase:

🔹 Campeão – US$ 1.124.380 (R$ 6,45 milhões)

🔹 Vice – US$ 597.890 (R$ 3,43 milhões)

🔹 Semifinal – US$ 332.160 (R$ 1,90 milhão)

🔹 Quartas de final – US$ 189.075 (R$ 1,08 milhão)

🔹 Oitavas de final – US$ 103.225 (R$ 592 mil)

🔹 Terceira rodada – US$ 60.440 (R$ 347 mil)

🔹 Segunda rodada – US$ 35.260 (R$ 202 mil)

🔹 Primeira rodada – US$ 23.760 (R$ 136 mil)

🎾 Brasileiros na disputa

O Miami Open 2025 contará com João Fonseca e Thiago Wild na chave principal. Fonseca, atual número 60 do mundo, estreia contra Learner Tien, um jovem americano que enfrentou na final do Next Gen ATP Finals. Já Wild terá pela frente o francês Quentin Halys, 57º do ranking.

continua após a publicidade

Com uma boa campanha, os brasileiros podem aumentar significativamente seus ganhos no circuito. Será que um deles pode surpreender em Miami?