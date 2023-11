Premiação da Libertadores 2023: quanto vale o título para Fluminense e Boca Juniors?

Já o Fluminense acumulou em premiações um total de US$ 9,15 milhões (R$ 45,5 milhões) até a semifinal. A diferença para o adversário da decisão está na fase de grupos, quando o Tricolor arrecadou US$ 3,9 milhões, US$ 300 mil a menos que o Boca. Isso acontece pois, além do prêmio base de US$ 3 milhões por avançar de fase, são pagos US$ 300 mil por cada vitória nos grupos; enquanto o Flu venceu três partidas, os Xeneizes ganharam quatro naquela etapa.