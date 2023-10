Ingressos para a final da Libertadores têm redução de preço em 2023; veja valores e compare com as últimas edições #LanceComFlu

O preço dos ingressos para final da Libertadores 2023 para os setores destinados às torcidas sofreu uma redução de 64% em relação a 2022. No ano passado, as torcidas de Flamengo e Athletico-PR tiveram que pagar US$ 142,00 (R$ 754,00) pelos ingressos atrás do gol. Em 2023, a mesma categoria foi vendida por US$ 50 (R$ 260) para torcedores de Fluminense e Boca Juniors.