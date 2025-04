Premiação da Copa da Itália: quanto vale vaga na final?

Inter de Milão e Milan decidem nesta quarta-feira (23) quem avança à grande final da Copa da Itália. A partida de volta da semifinal será disputada no estádio San Siro, às 16h (de Brasília). No jogo de ida, empate em 1 a 1. Do outro lado da chave, o Bologna largou na frente com vitória por 3 a 0 sobre o Empoli.



Além do prestígio esportivo, a vaga na final também representa uma recompensa milionária em euros, impulsionada pelo novo contrato de direitos de transmissão do torneio.

🏆 Quanto vale chegar à final?

De acordo com o site especializado Calcio e Finanza, a edição 2024/25 da Coppa Italia distribui premiações com base no avanço dos clubes em cada fase. O valor total depende da venda de direitos de TV, especialmente no exterior, mas as estimativas apontam cifras significativas para os finalistas:

💶 Premiações por fase:

Oitavas de final: € 400 mil (R$ 2,6 milhões)

Quartas de final: € 800 mil (R$ 5,2 milhões)

Semifinais: € 1,5 milhão (R$ 9,78 milhões)

Finalista derrotado: € 1,9 milhão (R$ 12,39 milhões)

Campeão: € 4,4 milhões (R$ 28,7 milhões)

📈 Somando todas as fases, chegar à final vale ao menos R$ 27,3 milhões, enquanto o título pode render até R$ 46,5 milhões para um clube que começou sua campanha nas oitavas.

⚽ Inter e Milan de olho no prêmio

Para Inter e Milan, além da rivalidade histórica e da possibilidade de mais um troféu, está em jogo uma injeção financeira importante. A premiação pode ajudar no caixa do clube e até influenciar futuras movimentações no mercado de transferências.

A expectativa é de casa cheia no San Siro e um confronto eletrizante por uma vaga na decisão — e também por milhões de euros.

