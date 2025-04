LeBron James, Luka Doncic e Stephen Curry estão entre os principais nomes da NBA, mas nenhum deles está entre os mais bem pagos da liga atualmente. As franquias buscam cada vez mais equilibrar o valor gasto em um jogador e a efetividade dele para a equipe ao longo da temporada. Confira o ranking dos jogadores mais bem pagos.

O Oklahoma City Thunder e o Cleveland Cavaliers foram os melhores times da temporada regular de cada conferência, mas nenhum deles concentrou um salário astronômico a um único jogador.

Por outro lado, sete franquias surpreenderam ao abrirem os cofres para arcar com nomes de peso na temporada 2024/25 da NBA, mas que não geraram o efeito esperado.

Confira o ranking com os maiores salários da NBA 2024/25:

1° – Jaylen Brown (Boston Celtics) – US$ 57.078.528

2° – Nikola Jokic (Denver Nuggets) – US$ 55.224.526

3° – Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) – US$ 55.110.496

3° – Devin Booker (Phoenix Suns) – US$ 55.110.496

5° – Stephen Curry (Golden State Warriors) – US$ 53.838.416

6° – Joel Embiid (Philadelphia 76ers) – US$ 53.230.232

7° – Paul George (Philadelphia 76ers) – US$ 52.896.235

8° – LeBron James (Los Angeles Lakers) – US$ 50.677.999

9° – Bradley Beal (Phoenix Suns) – US$ 50.203.930

10° – Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) – US$ 49.835.267

O detalhe curioso é que quase metade dos jogadores listados sequer estão presentes nos playoffs. O Phoenix Suns, de Devin Booker e Bradley Beal, terminou a temporada regular na 11ª posição da Conferência Oeste com 36 vitórias e 46 derrotas. A franquia ainda bancou o astro Kevin Durant, que não entrou no ranking mas recebia um dos salários mais caros do elenco.

Por outro lado, o Philadelphia 76ers, de Joel Embiid e Paul George, amargou a 13ª colocação da Leste com 24 triunfos e 58 tropeços.

NBA: Jaylen Brown e Jayson Tatum em ação pelo Boston Celtics. O armador recebe mais que Curry, Lebron e Luka atualmente (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

Desempenhos na temporada regular da NBA

Para a felicidade dos dirigentes do Denver Nuggets, Nikola Jokic foi o jogador que mais entregou rendimento dentro de quadra à altura de seu faturamento. O candidato ao prêmio de MVP da NBA terminou a temporada regular com médias de 29.6 pontos, 10.2 assistências e 12.7 rebotes em 70 partidas.

Confira o desempenho dos jogadores mais bem pagos: