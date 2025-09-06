Veja quais foram os patrocinadores da NFL no Brasil

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentaram na última sexta feira (5) na Neo Química Arena para mais uma partida brasileira da NFL. O evento movimentou muito dinheiro, confira com o Lance! quais foram os patrocinadores que fizeram parte do jogo.

continua após a publicidade

Outra vez no Brasil

O dia 6 de setembro de 2024 ficou marcado na história como o dia da primeira partida de NFL em solo brasileiro. Na ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29 também no estádio do Corinthians.

Dinheiro entrando

Foram anunciados mais de 15 patrocinadores no evento. Entre marcas alimentícias e marcas esportivas, o maior objetivo é de fomentar a procura dos brasileiros pela NFL, algo que já aconteceu com o jogo do ano passado.

continua após a publicidade

Desde a partida de 2024, a procura e o interesse dos brasileiros sobre a liga e o futebol americano aumentou muito, até por isso a venda de ingressos se esgotou "rapidamente", apenas 4 horas após a abertura para o público.

Mesmo assim, a primeira partida já havia sido um sucesso para o público brasileiro. Na época, a Neo Química Arena recebeu 47.236 pessoas, um dos maiores públicos desde a redução da capacidade após a Copa do Mundo de 2014, quando o estádio foi inaugurado. A capacidade máxima do lugar é de pouco mais de 48.900 pessoas.

continua após a publicidade

➡️ Quarterback do Chargers projeta clima brasileiro em jogo da NFL

Os patrocinadores locais:

Fit, Jack Daniel’s, Old Spice, Perdigão, Pizza Hut, Ram e Snickers (Mars).

Os patrocinadores globais:

Accenture, Adobe, Amazon Web Services (AWS), Budweiser, FedEx, NetApp, Marriott Bonvoy e Visa.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Linha de produtos exclusivos

Além dos patrocinadores globais e locais, a Paramount aproveitou a oportunidade para lançar diversos produtos licenciados do Bob Esponja, um dos principais personagens da marca. No entanto, a marca não se limitou apenas aos times que duelaram no Brasil, mas também fez parceria com Miami Dolphins, Philadelphia Eagles e New England Patriots. Além, é claro, de Chargers e Chiefs.

Os produtos lançados consistem principalmente em camisetas e moletons.