Patrocinador do Grêmio cancela ação após polêmicas; entenda

A polêmica em torno de uma parceria do Grêmio atingiu outro nível. A patrocinadora Pix das Estrelas decidiu cancelar a ação chamada "Movimento Imortal" e garantiu que vai devolver o dinheiro dos torcedores que participaram da campanha. Toda a confusão aconteceu em menos de dez dias.

As polêmicas

A Pix das Estrelas e o Grêmio mobilizaram a torcida tricolor a fazer transferências via pix para a contratação de uma "estrela". Mas a primeira confusão foi a demora para o anúncio. O prazo estipulado e anunciado terminou sem a promessa ter sido cumprida.

A segunda tem a ver com a operação da campanha, na qual o torcedor compraria e-books e concorria num sorteio de R$ 300 mil. De acordo com o site "ge", a comercialização dos e-books não foi autorizada pela Editora Universidade de Pernambuco.

O que diz o Pix das Estrelas

"COMUNICADO OFICIAL!

"Em respeito ao Grêmio e à sua imensa torcida, o Pix das Estrelas comunica:

Todos os torcedores que participaram da campanha “Movimento Imortal” autorizada pela SUSEP, números: 15414.649088/2025-34 e 15414.651015/2025-11, iniciada na semana passada, serão ressarcidos integralmente. O reembolso será realizado de forma automática, sem necessidade de qualquer solicitação.

Essa decisão atende ao desejo da torcida e reafirma o compromisso do Pix das Estrelas com a transparência, a lisura e a parceria construída com o Grêmio e seus torcedores.

Lamentamos o episódio e reforçamos, mais uma vez, nosso desejo de ajudar o clube a superar desafios e se tornar cada vez mais forte.

Reiteramos também nossa atuação dentro de todos os parâmetros legais e regulatórios, sempre prezando pela correção e responsabilidade.

Por fim, destacamos que o nosso apoio ao Grêmio segue firme, assim como já demonstramos nos aportes que possibilitaram as contratações dos atletas Arthur e Willian.

Acreditamos no poder da união entre clube, patrocinador e torcida."

Em campo

Após a paralisação para os jogos da Seleção Brasileira, o calendário do futebol de clubes é retomado nesta quarta-feira. O Grêmio volta a campo no sábado, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.