Na terça-feira (2), último dia da janela de transferências, o Grêmio lançou, junto com um patrocinador do clube, o 'Movimento Imortal'. O mutirão consistia nos torcedores realizarem PIX, até a meia-noite, para "ajudar a trazer mais uma estrela para o Tricolor". O problema é que tal reforço não veio, o que gerou revolta da torcida gremista.

"É em qual fuso, só para eu me organizar aqui?", perguntou um torcedor, ironicamente. "70% da torcida acordada até agora esperando o 10", lamentou outro, durante a madrugada de terça (2) para quarta-feira (3).

Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira (3), o Grêmio destacou que se tratava de "iniciativa positiva para contribuir com as ações para contratação de um reforço no último dia da janela", e que, embora a campanha tenha encerrado à meia-noite, "as ações seguem com o intuito de concluir a negociação". O clube também "pede desculpas ao seu torcedor e lamenta qualquer mal-entendido sobre o assunto".

Confira a nota oficial do Grêmio

