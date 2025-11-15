Sormani é sincero e aponta vencedor de Santos x Palmeiras: 'Tem mais chance'

O jornalista Fábio Sormani foi muito sincero ao avaliar o duelo entre Santos x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ele ainda apontou um vencedor no confronto deste sábado (15), que é importante na briga pelo título e na luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

Durante uma live na "Placar", Sormani apontou que o Santos tem mais chances de vencer do que o Palmeiras, principalmente pelo fator Vila Belmiro. Além disso, o jornalista destacou a quantidade de desfalques do Verdão.

➡️Paulo Nunes aponta o melhor e dispara sobre Palmeiras x Flamengo: 'Certeza'

- O Santos tem mais chance de ganhar do que o Palmeiras. Esse time reserva do Palmeiras pode ser até melhor que o do Santos, o problema é que o jogo tem 90 minutos. 90 minutos na Vila é muito tempo. O jogo do Allianz tava igual, o Abel muda completamente o jogo com as alterações - começou Fábio Sormani.

continua após a publicidade

- Nesse jogo, ele não vai ter essa possibilidade. Ele vai olhar para o banco e não tem ninguém. São oito jogadores longe dele, enquanto que o Vojvoda, embora o time seja uma lástima, vai poder fazer algumas modificações. Por isso que eu acho o Santos favorito - completou sobre Santos x Palmeiras.

Vitor Roque, do Palmeiras, comemora gol contra o Santos (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/MOCHILA PRESS)

Como chegam Santos e Palmeiras

Em menos de duas semanas, Santos e Palmeiras voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo no próximo sábado (15), em partida válida pela 13ª rodada da competição, adiada anteriormente por conta da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

O Santos chega pressionado por um bom resultado diante do Palmeiras. As principais torcidas organizadas do clube fizeram um pacto de união para cantar "em uma só voz" durante os 90 minutos na Vila Belmiro. O Peixe precisa de um triunfo para ultrapassar o Vitória na tabela da competição.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Palmeiras divide as atenções do duelo com o Santos entre a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, e a reta final do Campeonato Brasileiro, que se encerra em 7 de dezembro. O Verdão vem de uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no Maião, na última rodada.

Para o clássico, Abel Ferreira terá 12 desfalques. São sete jogadores convocados nesta Data Fifa, além de dois suspensos e outros três no departamento médico.