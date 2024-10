Bets que patrocinam times do Brasileirão tiveram aumento de até 400% em acessos

A Esportes da Sorte, que também é patrocinadora de outros grandes clubes como Athletico-PR, Bahia e Ceará, além do Palmeiras no futebol feminino, já figurava, no início de 2024, entre as quatro casas mais acessadas do país. No entanto, a parceria com o Corinthians, dono da segunda maior torcida do Brasil, contribuiu para o aumento exponencial de visitas no site da marca.