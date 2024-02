Os estaduais precisam mudar

O contexto atual



Em um novo cenário competitivo que crianças, jovens e adultos são bombardeados com campeonatos de todo o mundo diariamente na sua TV, tablet e smartphone, os estaduais certamente ficam no final desta fila de preferência. Não tem como um Tottenham x Manchester City, com craques do mundo todo, competir com um Botafogo x Bangu, em Moça Bonita, aos 52 graus na sombra, no mês de janeiro.



Quando em minha experiência de cinco anos no Grêmio, sempre fui um defensor do fim dos campeonatos estaduais. Pensava que não fazia sentido para um clube que disputava competições nacionais e sul-americanas ter de jogar durante três meses com equipes do interior do estado. Depois, quando fui para a CBF, passei a enxergar esta questão sob outro ponto de vista.



Voltando lá para início deste texto, vemos que o futebol só é o que é no Brasil porque atingiu um nível de expansão absoluto em seu território. Retirando o olhar das grandes metrópoles, é fundamental enxergar que o futebol consegue chegar em todas as cidades e localidades do país, independente do seu tamanho. E aqui os campeonatos estaduais, e o papel das federações, ainda são fundamentais.



O consagrado goleiro Weverton, hoje no Palmeiras, começou no Juventus do Acre, sua terra natal. Se lá não existissem campeonatos para seu time disputar, este certamente seria um talento desperdiçado para nosso futebol. E os exemplos deste tipo sabemos que são inúmeros. Assim, o espraiamento do futebol é uma das grandes estratégias que deram certo no nosso país e fizeram sermos um celeiro ad aeternum de craques.



Agora, diante do cenário global, precisamos entender que se faz necessário mexer nesta estrutura para tentarmos competir. Sim, os estaduais e as federações são fundamentais na disseminação do futebol como esporte a ser jogado e assistido, além de formar atletas. No entanto, para clubes de primeira linha do país passarem a competir com o mercado global, não há mais espaço para se gastar três meses do nosso calendário neste tipo de campeonato.



Hoje, o estadual é grande demais para os clubes que disputam campeonatos nacionais, em especial a Série A, e pequeno demais para clubes fora destas competições. Este cenário cria os clubes temporários que funcionam apenas três meses no ano e depois fecham as portas. Por mais que eles possam se considerar profissionais, sabemos que neste formato, infelizmente, não o são.