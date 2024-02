Quanto cada clube ganhou da Globo pelo Brasileirão 2023? Veja ranking

📺 Quanto a Globo pagou pelos direitos do Brasileirão 2023?



TV aberta - R$ 869,4 milhões

TV fechada - R$ 724,5 milhões

Pay-per-view (com mínimos garantidos) - R$ 541,9 milhões

TOTAL: R$ 2,13 bilhões



💰 Como é distribuído o dinheiro do Brasileirão?



Os valores referentes a TV aberta e TV fechada são divididos seguindo a fórmula 40/30/30. Ou seja, 40% é repartido de forma igualitária, 30% de acordo com o número de jogos transmitidos, e os outros 30% são a premiação de acordo com a classificação final do campeonato.



Já os valores do PPV obedecem outra lógica: os clubes recebem de acordo com o percentual de participação de suas torcidas. Ou seja, se um time tem 3% das vendas, vai receber 3% dos valores.



Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras, no entanto, têm quantias mínimas garantidas por contrato e, por isso, recebem mais que os rivais. Os demais clubes perderam a garantia do mínimo contratual porque anteciparam dinheiro usando as cotas do Brasileirão como garantia.