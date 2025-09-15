Lance Biz! Convida Olivia Richardson, Head de Comunicação e Marketing na PRIO
Conversa aconteceu durante o Rio Innovation Week
O Lance! Biz Convida é um quadro de entrevistas especiais com personalidades do mercado de esportes e negócio. E, no Rio Innovation Week 2025, uma das convidadas foi Olivia Richardson, Head de Comunicação e Marketing na PRIO.
Olivia é responsável pela liderança da área de Marketing & Coms da PRIO. Ela também possui mais de 15 anos de experiência em marketing, branding, estratégia e desenvolvimento de negócios em marcas de bens de consumo.
- A Prio é uma empresa independente de óleo e gás, e a gente tem uma plataforma que a gente chama "I Love Prio", que é nossa plataforma de patrocínios no que tem de esporte, cultura e também todo o lado de projetos sociais. E daí, dentro do esporte, muito do que a gente faz, a gente sempre tenta conectar esse cunho social dentro dos projetos que a gente apoia - comentou Olivia, que explicou o motivo da escolha pelo Rio de Janeiro.
- A Prio nasceu no Rio, a gente faz 10 anos, então é uma empresa relativamente jovem, moderna, e o Rio é a nossa casa. Além do Rio, a gente também entra em outras cidades, mas o Rio, por ser a nossa casa, é a principal cidade que a gente apoia. A gente apoia no esporte, sendo corrida, tênis e surf. A gente apoia também no lado de cultura, sendo arte, moda, música, teatro, e também muito no lado de projetos sociais. Então, a gente sempre tenta trazer os projetos sociais junto também com os nossos pilares que a gente patrocina - completou.
Você encontra a entrevista completa com Olivia Richardson no canal do Lance! no Youtube. Também estão disponíveis entrevistas com Denis Matias, superintendente da Loterias Caixa, Victor Wanderley, CEO da Tial, dentre outros.
O Lance! esteve presente no Rio Innovation Week conectando esporte, tecnologia, negócios, impacto social e futuro. Um palco exclusivo que apresentou aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.
