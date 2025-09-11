O Lance! Biz Convida é um quadro de entrevistas especiais com personalidades do mercado de esportes e negócio. E, no Rio Innovation Week 2025, um dos convidados foi Denis Matias, superintendente da Loterias Caixa.

Responsável por investimentos no serviço das loterias da Caixa Econômica Federal, o dirigente destaca a relação da companhia com o esporte brasileiro. Ele lembra o histórico de apoio da empresa a diferentes modalidades.

- O esporte tem uma relação muito próxima, ele cria uma identidade com o nosso público importante e a gente faz, ao longo de muitos anos, parcerias duradouras. A gente fala aqui das confederações, por exemplo como a de atletismo, a de ginástica, o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro são parcerias que estão ali há cerca de 20 anos, se consolidando a cada tempo. E por que é importante patrocinar, por exemplo, o Comitê Paralímpico? É porque a gente consegue trabalhar com a base. Então você tem um patrocínio que não se restringe ali ao alto rendimento - afirmou Denis, que completou:

- É importante o patrocínio do alto rendimento, ele traz visibilidade enquanto Loterias Caixa para a nossa marca, mas o patrocínio das confederações, dos comitês, eles também permitem a viabilidade dos nossos centros de treinamento, o que a gente chama dos centrinhos espalhados por todo o Brasil, atendendo milhares e milhares de crianças todo dia. Então isso conversa muito com o papel de uma instituição como a Caixa, como a Caixa Loterias, que é entregar para a sociedade algo além do que simplesmente a sua atividade empresarial.

O Lance! esteve presente no Rio Innovation Week conectando esporte, tecnologia, negócios, impacto social e futuro. Um palco exclusivo que apresentou aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.