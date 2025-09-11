menu hamburguer
Lance! Biz Convida Denis Matias, superintendente da Loterias Caixa

Dirigente é responsável por investimentos na companhia

Denis Matias também conversou com o Lance! no estúdio do Rio Innovation Week
imagem cameraDenis Matias é superintendente da Loterias Caixa
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
17:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance! Biz Convida é um quadro de entrevistas especiais com personalidades do mercado de esportes e negócio. E, no Rio Innovation Week 2025, um dos convidados foi Denis Matias, superintendente da Loterias Caixa.

Responsável por investimentos no serviço das loterias da Caixa Econômica Federal, o dirigente destaca a relação da companhia com o esporte brasileiro. Ele lembra o histórico de apoio da empresa a diferentes modalidades.

- O esporte tem uma relação muito próxima, ele cria uma identidade com o nosso público importante e a gente faz, ao longo de muitos anos, parcerias duradouras. A gente fala aqui das confederações, por exemplo como a de atletismo, a de ginástica, o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro são parcerias que estão ali há cerca de 20 anos, se consolidando a cada tempo. E por que é importante patrocinar, por exemplo, o Comitê Paralímpico? É porque a gente consegue trabalhar com a base. Então você tem um patrocínio que não se restringe ali ao alto rendimento - afirmou Denis, que completou:

- É importante o patrocínio do alto rendimento, ele traz visibilidade enquanto Loterias Caixa para a nossa marca, mas o patrocínio das confederações, dos comitês, eles também permitem a viabilidade dos nossos centros de treinamento, o que a gente chama dos centrinhos espalhados por todo o Brasil, atendendo milhares e milhares de crianças todo dia. Então isso conversa muito com o papel de uma instituição como a Caixa, como a Caixa Loterias, que é entregar para a sociedade algo além do que simplesmente a sua atividade empresarial.

A entrevista completa com Denis Matias você encontra no canal do Lance! no Youtube. Também estão disponíveis entrevistas com Olivia Richardson, head de Comunicação da Pior, Victor Wanderley, CEO da Tial, dentre outros.

O Lance! esteve presente no Rio Innovation Week conectando esporte, tecnologia, negócios, impacto social e futuro. Um palco exclusivo que apresentou aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.

Denis Matias e Paulo Ganime durante painel no Rio Innovation Week
Denis Matias e Paulo Ganime durante painel no Rio Innovation Week (Foto: Leonardo Vidal/Lance!)
