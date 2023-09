Como as escolas de futebol nos Estados Unidos colaboram para o desenvolvimento do esporte no mercado?

Grandes marcas



Além dos clubes da MLS e de outras divisões operarem escolas de futebolno território americano, grandes marcas globais como Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester, R9 Academy (Ronaldo Fenômeno), DV7 Academy (David Villa) dentre vários outros, mantêm operações próprias e franqueadas a fim de desenvolverem suas marcas em um mercado em pleno crescimento, além de promoverem jovens talentos e colaborarem para o desenvolvimento do esporte.



Alguns números



Segundo a US Youth Soccer, organização que opera os principais campeonatos regionais e nacionais, somente a base deles conta com 3 milhões de jogadores ativos e competindo, distribuídos em 54 associações estaduais e mais de 10 mil clubes e ligas participantes.



Na rede de ensino regular, elementary, middle e high school, que representam o nosso ensino básico, médio e fundamental, 6,8 milhões de alunos praticam o futebol regularmente como atividade esportiva, considerando o total de 49,9 milhões de alunos da base estudantil, chegamos no número de mais de 13% de alunos matriculados nas escolas americanas já praticam o futebol.



Preparando para o futuro



À medida que o futebol continua a crescer nos Estados Unidos, as escolas de futebol desempenharão um papel cada vez mais importante na preparação de jovens talentos para o futuro. O país já produziu jogadores notáveis que competem em ligas europeias e em competições internacionais, e isso é apenas o começo.



As escolas de futebol estão ajudando a construir uma base sólida para o crescimento contínuo do esporte nos Estados Unidos, garantindo que a próxima geração de jogadores esteja pronta para competir em níveis mais altos. Com o apoio de treinadores dedicados, instalações de qualidade e programas de desenvolvimento bem estruturados, o futebol nos Estados Unidos tem um futuro brilhante pela frente.



Sendo assim...



O futebol está ganhando força nos Estados Unidos, e as escolas de futebol estão desempenhando um papel crucial nesse processo. Elas não apenas ajudam a desenvolver jovens talentos, mas também contribuem para o aumento da popularidade do esporte em todo o país. À medida que o futebol continua a crescer nos Estados Unidos, podemos esperar ver mais jogadores americanos competindo em níveis internacionais e um aumento no entusiasmo pelo jogo em todas as faixas etárias e em ambos os gêneros.



As escolas de futebol são um componente fundamental desse crescimento e têm um papel fundamental a desempenhar no futuro brilhante do futebol nos Estados Unidos