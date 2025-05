Nike x Adidas: quem paga mais para patrocinar os gigantes europeus?

Nike e Adidas são duas das principais marcas esportivas do planeta e responsáveis por patrocinar nomes históricos de diversas modalidades. De Michael Jordan e Cristiano Ronaldo a Messi e Toni Kross, as empresas conseguem protagonizar uma rivalidade digna de alguns clássicos ao redor do mundo. Na Europa, as concorrentes são as que mais investem para estampar suas marcas entre os principais clubes do Velho Continente. Mas qual delas paga mais?

A "Spobis", uma agência alemã especializada em negócios e marketing esportivo realizou um levantamento de quais clubes mais arrecadam com os investimentos das gigantes do fornecimento de material esportivo. A lista é feira com base nos valores gastos pelas marcas a cada temporada.

No top dez (que tem 12 clubes por alguns estarem empatados nas cifras contratuais) o domínio são dos clubes da Inglaterra, que têm sete dos maiores contratos com as marcas de patrocínio. Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Newcastle aparecem no levantamento. As equipes da Premier League ganham a companhia de Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Juventus.

Entretanto, o domínio inglês não significa que os clubes são os primeiros da lista. Quem abre o rankings são os rivais espanhóis. O Barcelona é o líder entre contratos de patrocínio para os uniformes com um acordo de 127 milhões de euros (R$ 821 milhões) com a Nike, renovado em 2024 e que vale até 2038. Na sequência, o Real Madrid, patrocinado pela Adidas, tem contrato desde 2019 e que vai até 2028. O valor investido a cada ano pela marca alemã é de 120 milhões de euros (R$ 776 milhões).

Dois clubes que chama a atenção por estarem no top dez são Tottenham e Newcastle. Os times ingleses podem não ter a representatividade mundial que os demais, mas são clubes consolidados no país e com forte presença de torcedores dentro e fora dos estádios. Mesmo assim, é notável a diferença de valores praticados nesses times em comparação aos líderes do ranking.

Os Spurs aparecem na 9ª posição com um contrato de 35 milhões de euros (R$ 226 mi) assinado em 2018 e com validade até 2035. O valor é o mesmo que é pago pela Adidas ao Newcastle, que foi comprado no fim de 2021 por um fundo de investimentos do governo da Arábia Saudita. Em crescente desde então, o clube do norte da Inglaterra trocou de fornecedor de material esportivo e fechou com a empresa alemã no ano passado.

Liverpool e Arsenal fazem o duelo das marcas na Ingalerra. (Foto: AP Photo/Alastair Grant)

Nike ou Adidas? Veja quem fatura mais

Levando em consideração o levantamento da "Spobis", que mostra os maiores contratos da Europa, a Adidas vence essa disputa com um investimento total de 530 milhões de euros, ou R$ 3,4 bilhões, em sete dos 12 maiores contratos da Europa.

A Nike aparece quatro vezes na lista, somando 307 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão), seguida da Puma, que tem "apenas" o Manchester City na lista e investe 75 milhões de euros (R$ 485 milhões) para estampar sua marca nos uniformes da equipe comandada por Pep Guardiola.

Essas são as três marcas que aparecem no levantamento da "Spobis", evidenciando que há domínio claro de marcas no mercado europeu. Com exceções de Barcelona e Real Madri, que historicamente rivalizaram entre Nike e Adidas em seus uniformes, os outros clubes já tiveram as concorrentes em seus uniformes. O City trocou da Nike para a Puma em 2019, a Juventus já teve Nike e hoje veste Adidas, além de outros exemplos como o Arsenal, que passou pelas três empresas desde o começo dos anos 2000.