O Kansas City Chiefs será o visitante no confronto contra o Los Angeles Chargers nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, pela temporada regular da NFL. Para a transmissão especial, que marca a primeira partida transmitida pela GE TV e é a segunda partida da história da NFL no Brasil, Everaldo Marques foi escolhido para comandar a narração.

Nos comentários, Mariana Spinelli, ex-ESPN, estará in-loco para a cobertura do evento. O analista de NFL Antony Curti completa a equipe para o duelo entre Chiefs e Chargers.

Equipe de transmissão para jogo da NFL em São Paulo - Chiefs x Chargers na GETV (Foto: Reprodução)

NFL chega a São Paulo pela 2ª vez

O Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs duelam na Neo Química Arena nesta sexta-feira (5), em jogo válido pela primeira rodada da temporada regular de 2025/26 da NFL.

✍️Texto de Maurício Luz

A NFL informou que os Chargers realizarão treinamento no fim da tarde de quarta-feira (3), no centro de treinamento do Corinthians, o CT Joaquim Crava. Antes, no mesmo local, o técnico Jim Harbaugh e o quarterback Justin Herbert concedem entrevista coletiva. Após as atividades em campo, outros jogadores atenderão à imprensa.

Já os Chiefs treinam no São Paulo Athletic Club (SPAC) na manhã de quinta-feira (4), véspera da partida. Após a prática, o técnico Andy Reid e o quarterback Patrick Mahomes, além de possíveis outros jogadores, participam de entrevista coletiva.

A programação apresenta diferenças em relação à preparação para o duelo entre Philadelfia Eagles e Green Packers, em setembro do ano passado, o primeiro jogo da NFL no Brasil. Na ocasião, ambos times realizaram treinamentos na véspera da partida, com os mandantes Eagles na Neo Química Arena e os visitantes Packers no CT Joaquim Grava.