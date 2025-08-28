NFL considera TV aberta no Brasil como ‘fundamental’, mas vê alternativas

A NFL assinou acordo com o Grupo Globo para transmissão da liga no Brasil a partir desta temporada, mas a exibição de partidas na TV aberta segue como dúvida. SporTV, canal fechado do grupo, e a GE TV, novo canal de YouTube da emissora, serão responsáveis por disponibilizar jogos de futebol americano. Há, contudo, a possibilidade do próximo Super Bowl ser transmitido na própria Rede Globo.

Em entrevista coletiva com jornalistas convidados na última quarta-feira (27), o vice-presidente executivo de Negócios dos Clubes, Internacional e Eventos da NFL, Peter O’Reilly, definiu como "fundamental" o papel da TV aberta para popularização da liga no Brasil, assim como é feito nos EUA, México e Alemanha, e comentou o acordo com a Globo. Por outro lado, ele destaca que outras plataformas, como o YouTube, podem cumprir essa função.

— (A TV aberta) Ainda é extremamente valiosa. A importância de entregar nossos jogos e torná-los o mais acessíveis possível é enorme. Você mencionou o México, obviamente é fundamental nos Estados Unidos. É algo central nesses mercados. Eu cito a Alemanha, a relação lá com a RTL. Com a Globo, haverá elementos em TV aberta como parte desse acordo, o que é fundamental — afirmou o excecutivo, que seguiu:

— Hoje em dia, a TV aberta tem uma definição mais ampla. O YouTube é um ótimo exemplo da era moderna da TV aberta. Esse jogo, na próxima sexta-feira à noite (Chargers x Chiefs, em São Paulo), vai ser transmitido globalmente, não atrás de um paywall, mas para todos os fãs (via YouTube). Então, a resposta curta para a pergunta é: sim, (a TV aberta) continua sendo absolutamente fundamental. Pode vir em diferentes formatos, mas queremos que o maior número possível de pessoas, de fãs, tenha acesso ao nosso jogo — completou.

Também presente na coletiva, o vice-presidente executivo de Comunicação, Assuntos Públicos e Políticas da liga, Jeff Miller, completou ressaltando que a lógica de priorizar a TV aberta também se mantém nos Estados Unidos.

— Isso continuar sendo fundamental também da nossa distribuição doméstica (nos EUA). Até hoje, todo jogo está disponível na TV aberta, pelo menos nos dois mercados das equipes que estão disputando aquela partida, e esse tem sido um elemento da política de transmissões da NFL desde que todos nós podemos lembrar e discutir. E eu acho que muitas pessoas aqui continuam acreditando, com razão, que isso tem sido um fator-chave na popularidade do nosso jogo. Garantir que os fãs tenham a chance de assistir à partida quando quiserem, onde quiserem, com o menor custo possível ou até de forma gratuita — disse Miller.

