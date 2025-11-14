menu hamburguer
Lance! Biz

Neymar fecha parceria e vira tema de festas de aniversário

Marca de artigos de festa lança produtos exclusivos com a temática do jogador

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
05:00
Neymar vira tema de festas de aniversário
imagem cameraNeymar vira tema de festas de aniversário (Foto: Divulgação)
  Matéria
  Mais Notícias

Neymar exerce uma enorme influência sobre a criançada brasileira, sendo um dos maiores ídolos do futebol nacional das últimas décadas. Desde os tempos em que despontou com a camisa do Santos, o atacante conquistou o coração dos pequenos com seu estilo habilidoso, carisma e jeito descontraído dentro e fora de campo.

Sua popularidade é tão grande que muitas crianças escolhem o craque como tema de suas festas de aniversário, decorando tudo com as cores do Santos, fotos e referências ao jogador. Para muitos, Neymar representa o sonho de chegar ao sucesso através do futebol — um exemplo de talento e alegria que continua inspirando novas gerações.

Foi pensando nisso que a marca de artigos de festa "Popper" ampliou seu portfólio com novos produtos para festa, agora com uma linha completa de itens que levam o rosto e o nome do jogador. A linha inclui pratos e copos, além de artigos como balões, faixas decorativas e até TNT que imita gramado. Confira alguns deles;

Chuteira de Neymar em balão metalizado (Foto: Divulgação)
Chuteira de Neymar em balão metalizado (Foto: Divulgação)
Lance!

Neymar atuou em apenas um clássico pelo Santos em 2025

Em nove partidas contra rivais diretos nesta temporada, o Santos acumula apenas três vitórias. No próximo sábado (15), encara o Palmeiras no último clássico do ano. O duelo será às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Neymar poderia ter atuado em sete clássicos nesta temporada, mas esteve presente em apenas um. Ele foi titular na única partida disputada contra um rival direto e deixou o gramado aos 21 minutos do segundo tempo para a entrada de Soteldo, que atualmente está no Fluminense.

