Neymar e NR Sports negam envolvimento com rede de academia envolvida em polêmica

Em pronunciamento oficial, a NR Sports, empresa criada pelo pai do atacante Neymar Jr e que gerencia a carreira do atacante, negou que tenha envolvimento societário com a rede de academias Ironberg, que se envolveu em uma 'polêmica' na última semana. Uma unidade inaugurada em Fortaleza na quarta-feira (27) sofreu com uma superlotação de 20 mil clientes após abrir as catracas e receber as pessoas gratuitamente.

No texto, publicado no perfil oficial da NR Sports no Instagram, a empresa nega que executivos da marca ou o jogador Neymar tenham estabelecido relações contratuais ou comerciais com a Ironberg, informação que vai de encontro ao que foi noticiado em fevereiro deste ano, que o atleta havia fechado acordo para se tornar sócio da rede de academias.

Por conta das notícias envolvendo a polêmica na inauguração de uma unidade na capital cearense, a agência se pronunciou afirmando que Neymar não é sócio, parceiro ou mantém qualquer tipo relação contratual ou comercial com a rede fitness e seus donos.

- Esclarecemos, portanto, que as notícias veiculadas não condizem com a realidade e não passam de meras ilações e especulações - completa a nota oficial, que faz críticas às notícias que vincularam o nome de Neymar ao caso envolvendo a Ironberg em Fortaleza.

Neymar nega que tenha envolvimento com a rede de academias Ironberg. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja na íntegra a nota oficial

Considerando as diversas notícias veiculadas na imprensa, associando o Neymar Jr à rede de academias Ironberg, intensificadas nos últimos dias pela inauguração de uma unidade, informamos e esclarecemos a realidade dos fatos:

A NR Sports, seus sócios, o Neymar Jr e qualquer outra pessoa ligada diretamente às empresas e ao entorno do Atleta, não mantêm e nunca mantiveram qualquer espécie de relação contratual ou comercial com à rede de academias Ironberg e seus sócios. O Neymar Jr não é sócio, parceiro, não tem qualquer vinculo que conecte a sua imagem com a rede de academias Ironberg.

Esclarecemos, portanto, que as notícias veiculadas não condizem com a realidade e não passam de meras ilações e especulações.

Relembre o caso da academia em Fortaleza

Na quarta-feira (27), uma unidade da Ironberg inaugurada em Fortaleza atraiu mais de 20 mil pessoas para na inauguração do espaço. A ação foi gerida pela própria empresa, que comemorou o sucesso do evento em publicação.

- O que vimos na pré-inauguração não foi apenas um evento, foi um movimento. Até onde conseguimos contar, foram mais de 20 mil pessoas que transformaram nosso sonho em algo muito maior do que imaginávamos. A energia que sentimos superou todas as expectativas e provou, mais uma vez, a força e o coração do povo cearense. Obrigado pelo carinho, pelo respeito e por cada olhar que dizia: “Nós acreditamos” - disse a rede de academias nas redes sociais.

A Ironberg conta com um espaço de 10 mil m² no Salinas Shopping, em Fortaleza, inaugurado após investimento de R$ 40 milhões. O empreendimento gerou mais de 200 empregos diretos durante a obra e cerca de 400 postos de trabalho diretos e indiretos com a abertura.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram a superlotação do espaço, com milhares de pessoas circulando e revezando os aparelhos da nova academia em Fortaleza. O local ainda conta com restaurantes dentro das instalações no shopping da capital cearense.