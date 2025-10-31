Globo acerta com 16 patrocinadores para projeto de futebol de 2026

O Grupo Globo fechou com 16 marcas para serem anunciantes do futebol brasileiro na próxima temporada. Mais especificamente, como patrocinadoras do projeto Futebol Nacional 2026, que abrange coberturas e transmissões do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.

Na TV Globo, os patrocinadores de 2025 renovaram: o site de e-commerce Amazon.com.br, a cervejaria Ambev, a casa de apostas Betnacional, a fábrica de automóveis Fiat, o banco Itaú, a marca de cosméticos Natura, a indústria de alimentos Perdigão e a empresa de telefonia Vivo. A casa de apostas Betano ficou com o top de cinco segundos por mais uma temporada.

No Sportv, serão anunciantes o banco Bradesco e a marca de automóveis Ram. A Betano está no top de cinco segundos também do canal de tv por assinatura. Já no Premiere, a Ambev, o banco Bradesco, o conglomerado automotivo Stellantis e a Betano é que serão os anunciantes. E na recém-criada GeTV estarão o aplicativo 99Food, o banco digital C6 Bank e as casas de apostas bet365 e Superbet.

- Tivemos uma resposta extremamente positiva do mercado, com a renovação das cotas em um prazo muito curto, o que reforça a confiança das marcas à proposta de valor do nosso projeto - afirma Manzar Feres, diretora de Negócios da Globo. E ela complementa:

- O futebol brasileiro é indiscutivelmente uma paixão. E de paixão a gente entende. Para garantir que os fãs do esporte acompanhem cada detalhe da jornada de seu time, fazemos com que o assunto esteja presente todos os dias, em todas as telas.

