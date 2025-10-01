Fluminense e Umbro apresentam nova camisa para o Outubro Rosa

Em apoio à campanha Outubro Rosa, Fluminense e Umbro lançaram nesta quarta-feira (1) uma camisa especial que celebra a prevenção e o controle do câncer de mama. A iniciativa é realizada em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), com parte da arrecadação com as vendas será destinada à instituição, que atua para ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e tratamento de qualidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Reinterpretada na cor símbolo da campanha, a camisa traz grafismos com motivos florais, que representam a resistência, a resiliência e a força das mulheres diante das adversidades. A peça também inclui uma etiqueta interna da FEMAMA, com informações sobre a instituição e a importância da data.

— Quando falamos de prevenção do câncer de mama, estamos falando da realização dos exames anuais de rastreamento somados à transformação dos hábitos de cuidados com o nosso corpo, como o cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, a cada ano, a importância que o esporte tem na promoção da saúde como um todo e nos ajuda a levar essa mensagem para lugares onde a informação sobre saúde muitas vezes não chega — comenta Dra. Maira Caleffi, Mastologista Chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e Presidente Fundadora da FEMAMA.

continua após a publicidade

As camisas, nas versões masculina, feminina e infantil, estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (2) nas lojas oficiais do Fluminense, além do site e aplicativo oficial da Umbro (umbro.com.br).

— Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa, e podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA é um grande orgulho — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

continua após a publicidade