Jogador do Corinthians recebe homenagem por recorde

A empresa de energéticos Red Bull prestou homenagem ao atacante do Corinthians Memphis Depay. A empresa lançou uma edição especial de latas com a imagem do jogador para vendas na Holanda, terra natal dele. Isso porque, pela seleção do país europeu, ele se tornou o maior artilheiro.

Memphis superou Robin Van Persie como maior artilheiro da história da equipe nacional holandesa com o primeiro gol marcado contra a Lituânia, no último domingo. O jogador do Corinthians marcou, na verdade, duas vezes no 3 a 2 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Chegou a um total de 52 gols, dois a mais que o ex-recordista.

O feito de Memphis chama mais atenção porque não necessariamente ele atua como centroavante. E a própria história da seleção holandesa é de goleadores históricos como Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert e Ruud Van Nistelrooy. A história do jogador do Corinthians com a camisa laranja é de menos fama.

Nas latas há duas imagens do atual recordista. Na publicação da Red Bull, torcedores do clube paulista pedem a comercialização da lata também no Brasil.

Patrocínio

Memphis é atleta patrocinado pela empresa austríaca, que tem profissionais de diferentes modalidades estampando a logomarca da marca de energéticos. No futebol, Neymar e Endrick são alguns brasileiros. Mas as campeãs olímpicas de vôlei de praia Duda e Ana Patrícia são outras representantes. Fora dezenas de representantes de skate e outros esportes radicais.

Rumo à Copa

A Holanda está em primeiro lugar no Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A equipe tem os mesmos dez pontos da Polônia, mas saldo de gols superior e um jogo a menos. Finlândia, Lituânia e Malta completam a chave.

História

Atualmente no Corinthians, Memphis representa a seleção do país europeu desde a categoria sub-17. Disputou a Eurocopa sub-17 e o Mundial sub-17 em 2011, a Eurocopa sub-21 em 2013, as Euros de 2021 e de 2024 mais as Copas do Mundo de 2014 e de 2022.

ACOMPANHE: com Memphis titular, Holanda encara a Polônia pelas Eliminatórias
Jogador do Corinthians recebe homenagem da Red Bull por recorde (Foto: X / Federação da Holanda)
